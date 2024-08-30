Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Dumlupınar şehitleri anısına fener alayı düzenlendi.
Kütahya Belediyesi önünden başlayan alaya katılanlar, Tugay Bandosu eşliğinde Atatürk Bulvarı'ndan geçerek Zafer Meydanı'na yürüdü.
Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi işbirliğinde düzenlenen alaya vatandaşlar ilgi gösterdi.
Törene Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Dumlupınar şehitleri anısına fener alayı düzenlendi - Son Dakika