Kütahya Kemer Hamamı'nda El Sanatları Buluşması - Son Dakika
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Kütahya Kemer Hamamı'nda El Sanatları Buluşması

11.06.2026 16:29  Güncelleme: 17:33
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Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen el sanatları sergisi, tarihi Kemer Hamamı'nda 60 kursiyerin eserleriyle açıldı. Başkan Kahveci, geleneksel el sanatlarının kültürel miras olduğunu vurguladı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen el sanatları sergisi, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla tarihi Kemer Hamamı'nda kapılarını açtı. Yaklaşık 60 kursiyerin el nakışı, iğne oyası, rölyef ve gümüş işlemeciliği gibi alanlarda yıl boyunca ürettiği eserler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kütahya Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü ile Kütahya Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen El Sanatları Kursiyerleri Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı, Kahveci'nin katılımıyla Kemer Hamamı'nda gerçekleştirildi. El nakışı, iğne oyası, rölyef ve gümüş işlemeciliği alanlarında kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan Kahveci, şehrin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Zanaat ve Halk Sanatları" alanında Türkiye'den yer alan ilk şehir olduğunu belirterek, geleneksel el sanatlarının kültürel mirasımızın en değerli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 60 kursiyerin eğitim aldığı kursların hem bireysel gelişime hem de kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunduğunu vurgulayan Kahveci, emeği geçen Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halit Sunar'a, eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Kemer Hamamı'nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen serginin, Kütahya Turizm Master Planı doğrultusunda kültür ve sanat faaliyetlerinin tarihi mekanlarla buluşturulmasına güzel bir örnek oluşturduğunu belirten Kahveci, serginin hayırlı olmasını temenni etti.

Program sonunda Kahveci, Kütahya CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya, Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halit Sunar ve protokol üyeleri sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya Kemer Hamamı'nda El Sanatları Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Kizilbent Mustafa Kizilbent:
    bunun aynısını komşu ülkelerde de yapıyorlar. oralar turist çekebiliyo ama biz ne kadar çekebiliyiz merak ettim. geleneksel sanat güzel ama pazarlaması zor. 0 0 Yanıtla
  • Veli Çağlar İpekli Veli Çağlar İpekli:
    güzel şey işte Kemer Hamamı da tarihi mekan daha ne olsun. komşu ilçede de benzer şey yapıyorlarmış ama hiç sesi çıkmıyo onların. Kütahya'da en azından bu kadar ilgi görsün yani. eserlere baktığında insan etkileniyo gerçekten. 0 0 Yanıtla
  • Erkan Yalciner Erkan Yalciner:
    zanaat kurslarına para akıtıyoruz da ne işe yarıyo bunu bilmek istedim açıkcası usta bunlar satılıyo mu ya da turist gelip alıyo mu çünkü haber okudum da ekonomik katkıdan hiç bahsetmemiş 0 0 Yanıtla
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