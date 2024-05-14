Kütahya'da Engelli Çocuklar İçin Sünnet Düğünü ve Asker Eğlencesi Düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da Engelli Çocuklar İçin Sünnet Düğünü ve Asker Eğlencesi Düzenlendi

Kütahya\'da Engelli Çocuklar İçin Sünnet Düğünü ve Asker Eğlencesi Düzenlendi

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 14 engelli çocuk için sünnet düğünü ve 5 engelli genç için asker eğlencesi gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi. Sünnet düğününde çocuklar, konfeti ve meşaleler eşliğinde sahneye çıktı. Protokol üyeleri tarafından tebrik edilen çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Programın sonunda ise davetliler tarafından verilen hediye ve takılar, çocuklar arasında eşit şekilde pay edilmek üzere bir kutuda toplandı.

14.05.2024 11:52
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Kütahya'da 14 engelli çocuk için sünnet düğünü, 5 engelli genç için ise asker eğlencesi düzenlendi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesinin organizasyonu ve hayırseverlerin desteğiyle kentteki bir düğün salonunda yapılan etkinlikte çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Sünnet düğününde, çocuklar yakınlarıyla konfeti ve meşaleler eşliğinde sahneye geldi.

Etkinliğe katılan Kütahya Vali Vekili Hasan Erkal, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve diğer protokol üyeleri, sünnet edilen çocukları tebrik ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Yakar, yaptığı konuşmada, yine bir mutlu günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür eden Yakar, "Aslında biz engelli değiliz, engel sadece düşüncelerde. Sağlıklı bir insan ne istiyorsa, ne hissediyorsa bizler de aynı duyguları taşıyoruz. Biz engelliler de toplumda var olmayı, yaşamayı hak ediyoruz." dedi.

Programın sonunda davetliler tarafından verilen hediye ve takılar, çocuklar arasında eşit şekilde pay edilmek üzere bir kutuda toplandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Engelli Çocuklar İçin Sünnet Düğünü ve Asker Eğlencesi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Engelli Çocuklar İçin Sünnet Düğünü ve Asker Eğlencesi Düzenlendi - Son Dakika
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