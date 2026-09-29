Kütahya'da Erasmus projesiyle İspanya'dan 12 öğrenci ve 2 öğretmen bir hafta ağırlanıyor. - Son Dakika
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Kütahya'da Erasmus projesiyle İspanya'dan 12 öğrenci ve 2 öğretmen bir hafta ağırlanıyor.

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Kütahya\'da Erasmus projesiyle İspanya\'dan 12 öğrenci ve 2 öğretmen bir hafta ağırlanıyor.
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Kütahya'da Erasmus projesi kapsamında İspanya'dan gelen 12 öğrenci ve 2 öğretmen, bir hafta boyunca kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıyacak. Program kapsamında Ulu Cami, Kütahya Kalesi ve Frig Vadisi ziyaret edilecek; İspanyol öğrenciler Türk ailelerde ağırlanıyor.

Kütahya'da Erasmus projesi kapsamında ağırlanan İspanya'dan 12 öğrenci ve 2 öğretmen, bir hafta boyunca kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıyacak.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus projesi kapsamında Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi, İspanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri ağırlıyor.

Programın ilk gününde misafir öğrencilere Kütahya'nın yöresel oyunları tanıtıldı. Türk ve İspanyol öğrencilerin birbirlerini tanımaları amacıyla çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Zeki Kilitci, bir hafta sürecek projenin iki ülke arasındaki dostluğun geliştirilmesini amaçladığını söyledi.

Farklı diller konuşulmasına rağmen öğrencilerin merakı, heyecanı ve kültür paylaşımının ortak bir dil oluşturduğunu belirten Kilitci, İspanyol öğrencilerin Türk aileler tarafından ağırlandığını ifade etti.

Program kapsamında Germiyan Sokağı, Ulu Cami ve Kütahya Kalesi'nin ziyaret edileceğini aktaran Kilitci, Frig Vadisi gezisinin de gerçekleştirileceğini söyledi.

İspanyol öğretmen Antonio Dominguez Serrano da daha önce farklı bir proje kapsamında Türkiye ve Kütahya'ya geldiğini belirtti.

Kütahya'yı yeniden ziyaret etmek istediklerini anlatan Serrano, kentte kendilerine gösterilen misafirperverlikten memnun kaldıklarını söyledi.

İspanya'dan gelen 16 yaşındaki Nafissa Abdessamie Ech Charquaouy ise Kütahya'da bulunmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirterek, kenti çok beğendiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya'da Erasmus projesiyle İspanya'dan 12 öğrenci ve 2 öğretmen bir hafta ağırlanıyor. - Son Dakika
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