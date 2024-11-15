Kütahya'da Erkek Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Erkek Yaşam Merkezi Açıldı

Kütahya\'da Erkek Yaşam Merkezi Açıldı

Kütahya Belediyesi, Erkek Yaşam Merkezi'ni hayırseverlerin desteğiyle açtı. 8 vatandaş kalacak.

15.11.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediyesi tarafından tadilatı gerçekleştirilen bina, Erkek Yaşam Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın açılışında yaptığı konuşmada, hayırseverlerin destekleri ile merkezin faaliyete geçirildiğini söyledi.

Merkezin sosyal belediyecilik kapsamında açıldığını belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"Seçim çalışmalarımda 'Kütahya'da biz kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi olacağız. Biz yatağa tok giriyorsak, aç giren olmayacak, soğukta yaşayan olmayacak' demiştik. Erkek Yaşam Merkezi'miz de işte bu vermiş olduğumuz sözün bir göstergesi. Burada 8 vatandaşımız kalacak. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Biz buradaki uygulamamızın adına da bir sistem mezuniyeti diyoruz. Bu arkadaşlarımızı da iş güç sahibi yapacağız. Ayakları üzerine basanı buradan götüreceğiz inşallah. Sonra yerlerine yenileri gelecek."

Merkezin 6 daireden oluştuğunu, her dairede 4 kişinin kalacağı bilgisini paylaşan Kahveci, evinde şiddet gören, evden uzaklaştırması olan erkeklerin de merkezde misafir edileceğini sözlerine ekledi.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda merkezin açılışı dualarla yapıldı.

Kahveci ve beraberindekiler açılışın ardından daireleri gezdi.

Kaynak: AA

Kütahya Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Erkek Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
15:18 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
07:24 Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
01:46 Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy’yi Sağlık Bakanı seçti Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti
00:39 Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
23:11 Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 17:02:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Erkek Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.