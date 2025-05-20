Kütahya'da Fener Alayı ile 19 Mayıs Coşkusu

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen fener alayıyla taçlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kütahya'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku içerisinde kutlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, Kemalettin Ekici, Osman Ortaçlı ve A. Hakan Öziltürk'ün katılımıyla gerçekleştirilen fener alayı, Zafer Meydanı'ndan başlayarak Kütahya Belediyesi önündeki etkinlik alanına kadar meşaleler ve Türk bayrakları eşliğinde sürdü.

Yürüyüş öncesinde halk oyunları ve bando gösterileri ile kültürel faaliyetler gerçekleştirildi. Ardından Türk bayrağı taşıyan gençler ve vatandaşlar, marşlar söyleyerek, 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşadı.