Kütahya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğündeki programda, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin, direnişiyle tüm dünyaya ders verdiğini söyledi.
İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Balon, "Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek. Ne Gazze'de ne başka coğrafyalarda tüm zulümlerin kökü kazınıp, tüm zalimlerden hesap sorulana kadar durmayacağız. Yeryüzünde direnişin ve umudun adı olan Gazze, zaferin de adı olacak inşallah." diye konuştu.
Balon, Türkiye'nin İsrail ile ihracat kısıtlaması kararını olumlu bulduklarını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir traktöre takılan pulluk ve elektronik kantar çalındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir döviz bürosu çalışanı, yoğunluk sırasında 7 tam altın vereceği müşterisine dalgınlıkla 10 tam altın verdi. Yanlış işlem sonucu verdiği 3 tam altın, döviz bürosuna 49 bin 500 TL'ye mal oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın teras kısmından düşen 23 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Genç adamın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ramazan Bayramı süresince tatillerini değerlendiren ve seyahat eden vatandaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte tatilin son gününde de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluğun arttığı görüldü. Bayram nedeniyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilde bir çok vatandaş şehirlerarası seyahat etti. Gerçekleştirilen tatilde vatandaşların bir bölümü akrabalarını ziyaret ederken, bir bölümü ise turistik bölgelere gitmeyi tercih etti. Bayram tatilinin sonlarına doğru başlayan geri dönüş yoğunluğunun, tatilin son günü olan bugün de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde katlanarak arttığı görüldü. Yeniden yola çıkmaya hazırlanan vatandaşları ise yakınları uğurladı.
Erzurum, Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan şehir olma özelliğini sürdürüyor. Erzurum'da bugüne kadar 55 ürün coğrafi işaret aldı ve 13 ürün ise tescil için onay bekliyor. Son olarak, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bu başvuruyla Narman Yeşil Mercimeği'nin menşe adı olarak tescil edilmesi hedefleniyor.
Erzurum'dan bu yılın Mart ayında 16, 2024 yılının 3 aylık döneminde 18 sektör ihracat kaydetti. 2023'e göre 15 sektörün ihracatı artarken 3 sektörde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat yapan 5 sektör Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ve Elektrik ve Elektronik grubu oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?