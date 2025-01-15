Kütahya'da Firari Hükümlü Yakalandı

Kütahya'da hakkında kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinden hakkında 23 yıl 5 ay hapis cezası nedeniyle aranan S.A'nın (40) Saray Mahallesi'ndeki bir dernek binasında bulunduğunu belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, firari hükümlüyü yakaladı. S.A, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Firari hükümlünün, "uyuşturucu ticareti", "hırsızlık", "görevi yaptırmama için direnme", "ruhsatsız silah taşıma" ve "mala zarar verme" suçlarından 6 kaydının bulunduğu öğrenildi.
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