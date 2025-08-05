Kütahya\'da Gençlerin Camide Yangın Tüpü Şakası

KÜTAHYA'da 16-19 yaşları arasındaki 6 genç, girdikleri tarihi camide yangın tüpünü birbirine sıktı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Servi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında tarihi Alipaşa Camii'ne giren 6 genç, bir süre içeride dolaştıktan sonra giriş kapısından aldıkları yangın tüpünü birbirine sıktı. Bir süre sonra durumu fark eden görevliler, polise haber verdi. Çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yaşları 16 ve 19 olan 6 şüpheliyi tespit etti. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'Kamu malına zarar verme' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan gençler serbest bırakıldı.

Gençlerin yangın tüpünü birbirinin üzerine sıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.