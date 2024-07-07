Kütahya'da Hizmet Hastanesi Talebi - Son Dakika
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Kütahya'da Hizmet Hastanesi Talebi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya'da bir hizmet hastanesi olmadığını belirterek, şehre ikinci basamak bir hastanenin kazandırılmasını talep ettiklerini söyledi. Aksaz Şahbaz, Kütahya'da bulunan Şehir Hastanesi ve Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin birinin hizmet hastanesi olarak düzenlenmesini istediklerini ifade etti.

07.07.2024 13:49
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(KÜTAHYA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya'da bir hizmet hastanesi olmadığını belirterek, "Bizim talebimiz şehrimize bir ikinci basamak hastanenin, hizmet hastanesinin kazandırılmasıdır. Vatandaşlarımızın talebi de bu yöndedir. Şehir hastanesi ya da Evliya Çelebi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bir tanesinin hizmet hastanesi olarak düzenlenmesini istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya'da Şehir Hastanesi ve Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere iki hastanenin olmasına rağmen bir hizmet hastanesinin olmadığını belirtti. Aksaz Şahbaz, Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Merkez İlçe Başkanı Zeliha Sarı ve partililer ile birlikte Kütahya Şehir Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, şehir hastanesinin yerel seçim öncesi pek çok sorunla birlikte alelacele açıldığını kaydetti. Aksaz Şahbaz devamında, "En büyük sorun Kütahya'da hizmet hastanesinin olmayışı ve şehir hastanesinin açılmasıyla birlikte Kütahya merkezde yer alan Evliya Çelebi Ek Bina olarak bilinen eski devlet hastanesinin kapatılması oldu. Şehir hastanesi ve Evliya Çelebi, aynı idare altındayken önceki Bakan Fahrettin Koca ile görüşülerek Kütahya'ya bir hastanenin hizmet hastanesi, birinin de eğitim araştırma hastanesi olarak verilmesi gerektiği, Kütahya Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ayrılması gerektiği söylenmişti ve bu da kamuoyu ile paylaşılmıştı" ifadelerini kullandı.

Cuma günü itibarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi'nin başhekimliklerinin, idarelerinin ayrıldığı ve Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ayrı bir başhekim atandığı yönünde bir bilgiye ulaştıklarını kaydeden Aksaz Şahbaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bunu olumlu olarak değerlendiriyoruz fakat yeterli değildir. Neden yeterli değildir? Çünkü yıllardır Kütahya'da ikinci basamak bir hizmet hastanesi yoktur. Vatandaşlarımız üçüncü basamak bir eğitim araştırma hastanesinde tedavilerini yaptırmak zorunda kalmakta ve daha fazla katkı payı ödeyerek mağdur olmaktadırlar. Bizim talebimiz hastanelerin ayrılmasıyla birlikte şehrimize bir ikinci basamak hastanenin, hizmet hastanesinin kazandırılmasıdır. Vatandaşlarımızın talebi de bu yöndedir. Uzman hekimler tarafından hizmet verilen ve daha fazla katkı payı ödemeyecekleri bir hizmet hastanesinin kazandırılması, diğer hastanenin de eğitim ve araştırma hastanesi olarak akademik hayatına devam etmesidir.

Taleplerimizi sayın Bakan Fahrettin Koca'ya iletmiştik. Buradan tekrar sesleniyoruz: Kütahya'nın bir hizmet hastanesinin olması, ayrılan hastanelerden şehir hastanesi ya da Evliya Çelebi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bir tanesinin hizmet hastanesi olarak düzenlenmesi ve merkezde bulunan Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Ek Binası'nın tekrar hizmet sunacak şekilde düzenlenmesidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Hizmet Hastanesi Talebi - Son Dakika

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