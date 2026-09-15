Kütahya\'da ihtiyaç sahibi 350 öğrenciye kırtasiye desteği verildi

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi 350 öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı.

Müdürlük binasında düzenlenen dağıtım etkinliğinde öğrenciler, ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerini kendileri seçerek setlerini oluşturdu.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, eğitim faaliyetlerine yoğunluk verdiklerini söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla hayır şartları kapsamında yapılan çalışmalara hız verdiklerini belirten Çınar, 350 öğrenci için hazırlanan kırtasiye paketlerinin dağıtımına başlandığını ifade etti.

Çınar, öğrencilerin aileleriyle birlikte müdürlüğe geldiğini ve beğendikleri çanta ile kırtasiye malzemelerini kendilerinin seçtiğini söyledi.

Eğitim faaliyetleri kapsamında il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iletişim halinde olduklarını belirten Çınar, sınavlar öncesinde öğrencilere hazırlık kitapları dağıtmak istediklerini dile getirdi.

Çocuklara yönelik bir sergi de açtıklarını aktaran Çınar, ilginç vakıflar ile vakıf medeniyetini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Çınar, sergilerin 4 ilde milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen 40 okulda açılacağını kaydetti.