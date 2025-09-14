Kütahya'da Jandarma Uzman Çavuş'un Şehit Olmasına Neden Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya'da Jandarma Uzman Çavuş'un Şehit Olmasına Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Kütahya\'da Jandarma Uzman Çavuş\'un Şehit Olmasına Neden Olan Sürücü Tutuklandı
14.09.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in şehit olduğu kazada, sürücü Abdullah Demiray tutuklandı. Olay, Gediz kara yolunda meydana geldi ve kazada Uzman Çavuş Yeşil şehit olurken, üç kişi yaralandı. Sürücü, 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, denetleme yapan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in (26) şehit olduğu kazaya neden olan otomobil sürücüsü Abdullah Demiray, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün Kütahya- Gediz kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Göynükören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah Demiray yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, denetleme yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 çocuk babası Uzman Çavuş Yücel Yeşil şehit olurken, otomobilde buluna İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah Demiray, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Demiray, 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Aslanapa, Jandarma, Kütahya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Jandarma Uzman Çavuş'un Şehit Olmasına Neden Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Kerem’siz Benfica’ya 902’de şok Kerem'siz Benfica'ya 90+2'de şok
Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş?
Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’dan gözaltına alınırken ilk açıklama Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'dan gözaltına alınırken ilk açıklama

19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 19:59:16. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Jandarma Uzman Çavuş'un Şehit Olmasına Neden Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.