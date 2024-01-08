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Kütahya'da Kaçak Cinsel Güç Artırıcı Ürün Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da Kaçak Cinsel Güç Artırıcı Ürün Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, cinsel güç artırıcı kaçak ürün sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 24 çikolata, 12 macun, 12 artırıcı şeker, 12 cezerye, 72 kapsül ve 49 jel ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli G.D. gözaltına alındı.

Kütahya\'da Kaçak Cinsel Güç Artırıcı Ürün Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
08.01.2024 - 13:55,
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Kütahya'da düzenlenen operasyonda, cinsel güç artırıcı kaçak ürün sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak cinsel ürün sattığı belirlenen şüpheliye ait aracı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, cinsel gücü artırıcı özelliği bulunan 24 çikolata,12 macun, 12 artırıcı şeker, 12 cezerye, 72 kapsül, ve 49 jel ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli G.D. ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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Kaçakçılıkla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Fatih, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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