Kütahya'da Kaçak Patates Satışı Eylemi - Son Dakika
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Kütahya'da Kaçak Patates Satışı Eylemi

Kütahya\'da Kaçak Patates Satışı Eylemi

Kütahya'da hale girmeden kaçak patates satışı yapan üretici, zabıta ekipleri tarafından ceza kesilince belediye önünde eylem yapmak istedi. Kamyonuyla caddeyi trafiğe kapatan üretici ve 2 oğlu gözaltına alındı.

11.09.2024 16:10
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KÜTAHYA'da, hale girmeden kaçak satış yapan patates üreticisi Mevlüt K. (42), zabıta ekipleri ceza kesince, belediye önünde eylem yapmak istedi. Kamyonuyla caddeyi trafiğe kapatan Mevlüt K., aracın anahtarını isteyen polislere direnince ise 2 oğluyla birlikte gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'dan patates satmak için Kütahya'ya gelen Mevlüt K., iddiaya göre, 180 lira olan hal rüsum bedelini ödememek için, meyve-sebze haline girmeyip kaçak satış yaptı. Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Mevlüt K.'ye 4 bin 500 lira uyguladı. Üretici, cezayı protesto etmek için Kütahya Belediyesi Hizmet Binası'nın bulunduğu Atatürk Bulvarı'nı patates yüklü kamyonuyla trafiğe kapatıp, patates çuvallarını da yere attı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uzun süre polislere direnip, aracının anahtarını vermeyen Mevlüt K., bu kez 2 oğluyla birlikte gözaltına alındı. Yolun kapanması nedeniyle araç kuyruğu oluşurken, Mevlüt K.'nin anahtarını vermediği kamyon da çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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