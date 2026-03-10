Kütahya'da "Kadın Dostu Kent" Konuşuldu - Son Dakika
Kütahya'da "Kadın Dostu Kent" Konuşuldu

10.03.2026 12:07  Güncelleme: 12:48
Kütahya Belediyesi ve Kütahya Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen söyleşide, kadın dostu kent anlayışı ve kadın odaklı planlama tartışıldı. Belediye Başkanı Kahveci, kadınların güvenli hissedebileceği kentlerin önemine vurgu yaptı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi ile Kütahya Kent Konseyi iş birliğiyle "Planlamada Yeni Yaklaşımlar ve Kadın Dostu Kent" söyleşisi düzenlendi. Söyleşiye, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda, Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Ümit Özcan'ın konuşmacı olduğu "Planlamada Yeni Yaklaşımlar ve Kadın Dostu Kent" başlıklı söyleşide; kent planlamasında kadın odaklı yaklaşımlar ve kadın dostu kent anlayışı ele alındı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahveci, kentlerin gerçek anlamda yaşanabilir olmasının kadınların kendilerini güvende hissettiği bir kent ortamının oluşturulmasıyla mümkün olduğunu dile getirdi. Kahveci, akşam saatlerinde bir kadının bir kentin sokaklarında ne kadar güvende hissettiğinin o kentin yaşam kalitesini gösterdiğini vurguladı.

"Kadınlarımız, toplumumuzun yapı taşıdır"

Konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Kahveci, kadınların toplumun en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, aileden kentlere kadar hayatın her alanında kadın emeğinin ve katkısının büyük bir değer taşıdığını dile getirdi. Kahveci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünü hatırlatarak, güçlü bir toplumun ve güçlü bir geleceğin kadınların emeği, bilgisi ve üretimiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Kadın dostu kent yaklaşımını bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten Kahveci, şehirlerin daha adil, kapsayıcı ve yaşanabilir hale gelmesi için bütüncül bir planlama anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. Kadınların kendilerini güvende hissettiği sokakların ve herkesin eşit şekilde yararlanabildiği kamusal alanların oluşturulmasının yerel yönetimlerin temel görevlerinden biri olduğunu belirten Kahveci, belediyede görev yapan kadın çalışanlara da emek ve katkıları için teşekkür etti.

Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Özcan da kent planlamasında kadınların ihtiyaçlarını gözeten yeni yaklaşımlar üzerine değerlendirmelerde bulunarak bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve kadınlara çiçek takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Kütahya Belediyesi, Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
