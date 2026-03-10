Kütahya'da "Kadın Dostu Kent" Konuşuldu

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi ile Kütahya Kent Konseyi iş birliğiyle "Planlamada Yeni Yaklaşımlar ve Kadın Dostu Kent" söyleşisi düzenlendi. Söyleşiye, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda, Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Ümit Özcan'ın konuşmacı olduğu "Planlamada Yeni Yaklaşımlar ve Kadın Dostu Kent" başlıklı söyleşide; kent planlamasında kadın odaklı yaklaşımlar ve kadın dostu kent anlayışı ele alındı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahveci, kentlerin gerçek anlamda yaşanabilir olmasının kadınların kendilerini güvende hissettiği bir kent ortamının oluşturulmasıyla mümkün olduğunu dile getirdi. Kahveci, akşam saatlerinde bir kadının bir kentin sokaklarında ne kadar güvende hissettiğinin o kentin yaşam kalitesini gösterdiğini vurguladı.

"Kadınlarımız, toplumumuzun yapı taşıdır"

Konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Kahveci, kadınların toplumun en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, aileden kentlere kadar hayatın her alanında kadın emeğinin ve katkısının büyük bir değer taşıdığını dile getirdi. Kahveci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünü hatırlatarak, güçlü bir toplumun ve güçlü bir geleceğin kadınların emeği, bilgisi ve üretimiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Kadın dostu kent yaklaşımını bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten Kahveci, şehirlerin daha adil, kapsayıcı ve yaşanabilir hale gelmesi için bütüncül bir planlama anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. Kadınların kendilerini güvende hissettiği sokakların ve herkesin eşit şekilde yararlanabildiği kamusal alanların oluşturulmasının yerel yönetimlerin temel görevlerinden biri olduğunu belirten Kahveci, belediyede görev yapan kadın çalışanlara da emek ve katkıları için teşekkür etti.

Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Özcan da kent planlamasında kadınların ihtiyaçlarını gözeten yeni yaklaşımlar üzerine değerlendirmelerde bulunarak bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve kadınlara çiçek takdim edilmesinin ardından sona erdi.