Kütahya'da Kadınlar Darbuka Kursunda Stres Atıyor - Son Dakika
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Kütahya'da Kadınlar Darbuka Kursunda Stres Atıyor

Kütahya\'da Kadınlar Darbuka Kursunda Stres Atıyor

Kütahya'da çoğunluk olarak kadınların katıldığı bir kursta, kursiyerler darbuka çalmasını öğrenerek streslerini atıyor. Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi Bağlama Öğretmeni Oğuzhan Kavukçu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ritmoterapi Uzmanı Mehmet Sevim ve Ritim Perküsyon Sanatçısı Mehmet Özdemir tarafından düzenlenen kurs, kadın ve erkeklere darbuka öğretip müzikli terapi uyguluyor. Ev hanımları ve çeşitli meslek gruplarından kadınların yanı sıra eşleriyle birlikte kursa katılan erkekler, darbuka çalarak streslerini atıyor. Kursa katılanlar, hem darbuka öğreniyor hem de stresten uzaklaşıyor. Kursiyerlerin çoğunluğunu ev hanımları ve çeşitli meslek gruplarında çalışan kadınlar oluşturuyor. Kursa katılımın yoğun olduğu belirtilirken, kursiyerler Prag'da düzenlenecek bir müzik festivaline katılacaklarını da açıkladılar.

07.05.2024 11:14
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Kütahya'da çoğunluk olarak kadınların katıldığı kursta, kursiyerler çalmasını öğrendikleri darbuka sayesinde ritimle stres atıyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir derneğe ait salonda kurs başlatan Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi Bağlama Öğretmeni Oğuzhan Kavukçu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ritmoterapi Uzmanı Mehmet Sevim ve Ritim Perküsyon Sanatçısı Mehmet Özdemir, kadın ve erkeklere darbuka öğretip yine darbuka ile müzikli terapi uyguluyor.

Ağırlıklı olarak ev hanımları ile çeşitli meslek gruplarından kadınların yanı sıra eşleriyle birlikte kursa katılan erkekler, çalmayı öğrendikleri darbukayla stres atıyor.

Bağlama öğretmeni Kavukçu, AA muhabirine, yaklaşık 8 ay önce müzikli terapiden yola çıkarak darbuka kursuna başladıklarını söyledi.

Kursa katılanların hem darbuka öğrendiğini hem de bu sayede stresten uzaklaştığını belirten Kavukçu, "Yaklaşık 8 aydır kursiyerlerimizle beraberiz. Ritmoterapiden yola çıkarak başladık. Daha sonra darbuka kursu olarak devam ettik. Genelde kursiyerlerimiz günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için buradalar." dedi.

Kavukçu, kursiyerlerin ağırlıklı olarak çeşitli meslek gruplarında çalışan kadınlar ile ev hanımlarından oluştuğunu aktardı.

"Prag'da müzik festivaline katılacağız"

Kursa katılımın yoğun olduğunu dile getiren Kavukçu, "Haftada bir gün toplanıyor ve iki saat çalışıyoruz. Bu şekilde 30 kişiden oluşan iki grubumuz bulunuyor. Buraya gelmeden önce kimse kimseyi tanımıyordu. Burada bir aile ortamı oluştu. Allah kısmet ederse 21 Temmuz'da ekibimizle Çekya'nın başkenti Prag'da müzik festivaline katılacağız." diye konuştu.

Kursa katılan 46 yaşındaki iki çocuk annesi ev hanımı Şehnaz Türker, ortamın kendisini psikolojik olarak çok rahatlattığını belirtti.

Kursu herkese tavsiye ettiğini vurgulayan Türker, "Çocukluğumdan beri darbukaya merakım vardı. Kursun olduğu günleri iple çekiyorum. Biz buraya büyük bir keyifle geliyoruz. Burada çok güzel dostlarımız oldu. Burası bizim için bir terapi. Hiçbirimiz psikoloğa gitmiyoruz. Burada aldığımız enerji uzun süre gidiyor." ifadelerini kullandı.

Bir çocuk annesi 32 yaşındaki hemşire Canan Bulut Ayaz, kursa arkadaş tavsiyesiyle başladığını ve büyük keyif aldığını dile getirdi.

"Çok kaliteli zaman geçiriyorum"

İki çocuk annesi Serpil Yüksel, çocukluğundan beri darbukaya ilgilisinin olduğunu anlattı.

Kursta çok kaliteli zaman geçirdiklerini ifade eden Yüksel, "Çocukluğumda abimle düğünlere katılır darbuka çalardım. Notasız bir şekilde çaldığım için hep böyle bir kurs hayal ettim. Burada geçirdiğim iki saat tüm haftanın yorgunluğunu atmama sebep oluyor. Çok kaliteli bir zaman geçiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eşini 8 ay önce kaybeden 50 yaşındaki Resul Can, psikolojik tedavi gördüğünü, bu kursun kendisine iyi geldiğini kaydetti.

38 yaşındaki öğretmen Erkan Rüstemoğlu, eşiyle birlikte katıldığı kursta haftanın yorgunluğunu attıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Kütahya, Stres, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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