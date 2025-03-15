Kütahya'da Küpecik Geleneği Etkinliği - Son Dakika
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Kütahya'da Küpecik Geleneği Etkinliği

AK Parti Kütahya, çocuklara Ramazan'ı tanıtmak için Küpecik geleneğini yaşattı.

15.03.2025 19:24
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Kütahya AK Parti'de "Küpecik" geleneği yaşatıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın kültürel miraslarından biri olan Küpecik geleneği, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda yaşatıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı ve İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ramazan Sevinci Çocuk Atölyesi" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklara Ramazan'ın manevi atmosferini sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, boyama, mani söyleme ve Kütahya'ya özgü "Küpecik" gibi geleneksel aktiviteler düzenlendi.

Çocuklar, tekne orucu tutmaya teşvik edilirken, iftar saatinde onlara özel ikramlarda bulunuldu. Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise "küpecik" geleneğinin yaşatılması oldu. Çocuklar, maniler eşliğinde AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'in kapısını çaldı. Kapıyı açan Erenler, çocuklara bu geleneğe uygun olarak harçlıklarını takdim etti.

Başkan Ceyda Çetin Erenler: "Çocuklarımız Ramazan'ı sevsin diye"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, çocukların Ramazan ayının manevi değerlerini anlamalarına katkı sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. Erenler, "Toplantı salonumuzu çocuklarımız için hazırladık ve Ramazan sevgisini onlara aşılamak istedik. Katılım çok yoğundu, 61'e yakın başvuru aldık ve talepler devam ediyor. Çocuklarımızın orucu sevmesi, Ramazan'ı gelenekleriyle öğrenmesi bizim için çok önemli. Tekne orucu tutan çocuklarımıza temsili iftar verdik ve diş kirası dağıttık. Geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı: "Çocuklarımızın neşesi bizim mutluluğumuz"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi. Etkinliğin büyük bir özenle planlandığını belirten Bayırcı, "İl Başkanlığımız ve Kadın Kollarımız, çocuklarımız için çok anlamlı bir program düzenledi. Yaklaşık 60 evladımız burada Ramazan'ın ruhunu hissediyor. Onlar bizim geleceğimiz, onların neşesi bizim en büyük mutluluğumuz. Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, bizim için en büyük kazanç" dedi.

Sevdenur Karabacak Çakıcı: "Ramazan'a dair sevgi oluşturmak istedik"

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevdenur Karabacak Çakıcı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara Ramazan'ı daha yakından tanıtmak için birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti. "Tekne orucu tutmalarını teşvik ettik, iftar için sevdikleri ikramları hazırladık. Ramazan hikayeleri anlattık, bilmeceler sorduk, hediyeler verdik. Parti binamızda onların hazırladığı süslemeleri astık ve şenlik havası oluşturduk. Davullar eşliğinde maniler söyledik. Amacımız, Ramazan'a dair içlerinde bir aşk ve sevgi oluşturmak" şeklinde konuştu.

Büyük ilgi gören etkinlik, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir Ramazan deneyimi sundu. AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, önümüzdeki hafta düzenlenecek benzer etkinliklere tüm çocukları davet etti.

Kaynak: İHA

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