Kütahya'da LPG Tankeri Yolu Kapattı

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Kütahya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği LPG tankeri yolu kapattı, Kütahya- Eskişehir kara yolunun Eskişehir yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Yalçın Kızılyer idaresindeki 03 AGA 533 plakalı LPG tankeri, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 9. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savrulduktan sonra yola devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

LPG tankerinin boş olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Kütahya-Eskişehir kara yolunun gidiş istikameti ulaşıma kapandı ve yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin çalışmasıyla tanker kenara çekilerek trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Ekiplerin tankeri kaldırma çalışması sürüyor.