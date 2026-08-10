Kütahya\'da Motosikletli Şüpheli Kaçtı

Kütahya'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve motosikleti terk edip yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mithatpaşa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri plakasız bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu.

Kaçmaya başlayan sürücü, kovalamaca sırasında park halindeki iki otomobile çarparak hasara yol açtı.

Motosikleti Fuat Paşa Ortaokulu önünde terk ederek kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, motosikletin trafikten çekme belgeli olduğu belirlendi.

Motosikletin ruhsat sahibi E.Ş'ye toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.