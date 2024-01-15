Kütahya\'da Narko Alan Uygulamasında 2 Şüpheli Tutuklandı

KÜTAHYA'da polis ekiplerince yapılan 'Narko alan' uygulamasında iş yerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Osmangazi, Fuatpaşa, Gaybiefendi, Meydan ve İstiklal mahallelerinde 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 'Narko Alan' uygulaması yapıldı. 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 116 kişi ve 37 araç kontrol edildi. Ekipler, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde narkotik köpeği Thor'un da kullanıldığı aramada 12,05 gram metamfetamin, 0,79 gram bonzai, 267 uyuşturucu hap ve 6 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. İş yeri sahipleri H.İ.K. (30) ve B.Ş. (29) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.