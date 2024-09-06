Ehrami Karaçamı: Sadece Kütahya'da Yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ehrami Karaçamı: Sadece Kütahya'da Yetişiyor

Geniş Video İzle

Kütahya'da yetişen Ehrami karaçam ağaçları dünyada sadece bu bölgede bulunuyor. Tavşanlı ilçesindeki 685 hektarlık alanda yoğun olarak bulunan bu endemik ağaçlar, bölge halkının gözbebeği haline gelmiştir.

06.09.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu çamlar dünyada sadece Kütahya'da yetişiyor

Anadolu karaçamının bir varyetesi olan piramit görünüşlü Ehrami karaçam ağaçları bölgedeki vatandaşların adeta gözbebeği durumunda

Tavşanlı bölgesindeki 685 hektarlık bölge, nesli tehlike altındaki endemik Ehrami karaçamların dünya üzerindeki doğal ve en yoğun yayılış alanı

KÜTAHYA - Nesli tehlike altında olan 'Ehrami' karaçam ağaçlarının dünyada sadece Kütahya'da yetiştiği bildirildi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Vakıf köyünde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 1988 yılında koruma altına alınan Ehrami karaçamları, bölgede vatandaşların adeta gözbebeği durumunda. Vatandaşlar, köye gelen doğaseverlere Erhami karaçamları ile ilgili edindikleri bilgileri büyük bir titizlikle aktarıyorlar. Köy sakinlerinden Mehmet Kılıç, Halil İbrahim Ceylan ve Süleyman Karaman, Anadolu karaçamının bir varyetesi olan Ehrami karaçamının dünya üzerindeki doğal ve en yoğun yayılış alanının Tavşanlı ilçesi Vakıfköy'de bulunduğunu ifade ettiler.

"Burası, nesli tehlikede olan endemik Ehrami karaçamların dünya üzerindeki doğal ve en yoğun yayılış alanı"

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Ehrami karaçamlarının 685 hektarlık alanda bulunduğunu ifade ettiler. Yetkililer, "Ehrami, uygun ortamlarda 25 metre boya ulaşabilen silindir veya piramit görünüşlü, çok dallıdır. Dallar eğri olup yukarı doğrudur. Bu görünüşleriyle Ehrami serviye de benzemektedir. İğne yaprakları 5,5-12 santimetre olup asıl karaçam yapraklarından daha kısadır. Parlak mavimsi yeşil renktedir. Kozalakları genel olarak küçük olup ortalama 54 milimetre uzunluktadır. Ehrami karaçamlar, Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı Vakıfköy'ün güneydoğusunda, köye 2 kilometre uzaklıkta ve bin ile bin 300 metre yükseltiler arasında yayılış göstermektedir. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunun 3. Maddesine istinaden Orman Bakanlığınca 1993 yılında tabiat koruma alanı olarak düzenlenmiştir. Vakıf Ormanı olarak da anılan saha 685 hektarlık bir alan kaplamakla birlikte, Ehrami karaçamların yoğun olarak bulunduğu alan yaklaşık 292.5 hektardır. Burası, dünyada sadece Kütahya ili sınırları içinde bulunan ve nesli tehlikeye maruz kalan endemik Ehrami karaçamların dünya üzerindeki doğal ve en yoğun yayılış alanıdır" dediler.

Bölgedeki Ehrami karaçamları, dronla havadan da görüntülendi.

Ehrami Karaçamı: Sadece Kütahya\'da Yetişiyor
Kaynak: İHA

Tavşanlı, Karaçam, Kütahya, Güncel, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehrami Karaçamı: Sadece Kütahya'da Yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:10:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ehrami Karaçamı: Sadece Kütahya'da Yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement