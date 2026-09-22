Kütahya\'da öğrenciler, Gazze\'deki yaşıtlarına uçurtmalarla dayanışma mesajı verdi

Kütahya'da öğrenciler, Gazze'deki yaşıtlarına uçurtmalarla dayanışma mesajı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığının 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu. Türk ve Filistin bayraklı uçurtmalarla öğrenciler, Gazze'deki yaşıtlarına dayanışma mesajı verdi.
Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.
Kütahya Valiliği himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda düzenlenen etkinliğe Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.
Yılmaz, öğrencilerle birlikte uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.
Türk bayrağı ve Filistin bayrağının yer aldığı uçurtmaların gökyüzünde süzüldüğü etkinlikte öğrenciler, Gazze'deki yaşıtlarıyla dayanışma mesajı verdi.
Kaynak: AA
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