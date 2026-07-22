Kütahya'da Otobüs Kazası: 31 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Otobüs Kazası: 31 Yaralı

22.07.2026 07:14
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Kütahya'da devrilen yolcu otobüsünde 31 kişi yaralandı. Kazaya çok sayıda ekip müdahale etti.

Kütahya'da, bariyerlere çarpıp devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

İstanbul-Kuşadası seferi yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 36. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Afyonkarahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Otobüs Kazası: 31 Yaralı - Son Dakika

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