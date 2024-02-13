Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: Kadın Yolcunun Üzerinde 97,84 Gram Metamfetamin Bulundu - Son Dakika
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Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: Kadın Yolcunun Üzerinde 97,84 Gram Metamfetamin Bulundu

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Durdurulan otobüste yapılan aramada, kadın yolcunun üzerinde 97,84 gram metamfetamin ele geçirildi. Kadın yolcu ile uyuşturucuyu alacağı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

13.02.2024 21:37
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KÜTAHYA'da durdurulan yolcu otobüsündeki kadın yolcunun üzerinde 97,84 gram metamfetamin bulundu. Kadın ile diğer şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen yolcu otobüsü durdurulurken, yolculardan S.S.'nin üzerinde 97,84 gram metamfetamin ele geçirildi. S.S. ile şüpheliden uyuşturucuyu alacağı tespit edilen S.A. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' iddiasıyla tutuklandı.

Soruşturma sürüyor. (DHA)

Kütahya\'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: Kadın Yolcunun Üzerinde 97,84 Gram Metamfetamin Bulundu
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: Kadın Yolcunun Üzerinde 97,84 Gram Metamfetamin Bulundu - Son Dakika
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