Kütahya\'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gediz-Kütahya kara yolunda Furkan Açar (25) yönetimindeki 43 UH 895 plakalı otomobil ile Taner Dağdagül'ün kullandığı 43 AAV 046 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Açar ile diğer araçta bulunan Feyza Dağdagül (24), Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen yaralıların tedavileri sürüyor.