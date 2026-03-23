Kütahya\'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Tuna ve Ekmel sokakların kesişiminde meydana geldi. K.K. yönetimindeki 43 UD 060 plakalı otomobil ile B.T. idaresindeki 43 HH 430 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerden B.T. ile yanındaki aynı aileden Ü.S.T. ve S.T.T. (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.