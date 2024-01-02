Kütahya\'da Porselen Fabrikasında Yangın Çıktı

KÜTAHYA'da bir porselen fabrikasının ürünlerin sergilendiği mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Mağaza tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alanyurt Mahallesi'ndeki 1'nci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasının ürünlerin sergilendiği tanıtım mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla mağazaya çok sayıda itfaiye, arazöz ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği fabrikaya müdahale eden Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Jandarma ekiplerinin çevre güvenliğini aldığı yangın, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.

Yangının çıktığı fabrikada incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, 'Saat 0715 sularında gelen yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerimiz müdahale etti. İlk etapta 7 tane itfaiye aracı müdahale etmiş, daha sonra takviye istenmiştir. Hem AFAD'dan hem Orman Bölge Müdürlüğünden gerekli olan takviye yapılmıştır. İlk etapta showroomda çıkan yangının fabrikaya sirayet etmemesi için arkadaşlarımız tedbir aldı. Showroom ile fabrika arasındaki bağlantı koparıldı. Şu anda yangın kontrol altında. Yangının çıkış nedeni de söndürüldükten sonra uzmanlar tarafından araştırılacaktır. Çok geçmiş olsun diyoruz, hakikaten herkes üzüldü. Can kaybı yok, yaralanma yok. İnşallah en kısa sürede hem söndürülür, hem de bu zarar telafi edilir' dedi.