Kütahya'da Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenlendi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna ramazan ayının ilk günü düzenlenen iftar programına katıldı. Göksu Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, birlik ve beraberlik duygularının hissedildiği belirtilirken, il protokolünün şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendiği kaydedildi. Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğu vurgulanarak, bu hatıraya sahip çıkılacağının altı çizildi.

Dualarla başlayan programda ramazan ayının manevi ikliminin hep birlikte paylaşıldığı ifade edildi. Şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığı, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu. Toplumsal dayanışma ve vefa duygularının öne çıktığı iftar programının birlik mesajları ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdiği bildirildi.

Programa; Kütahya Vali Vekili Burhanettin Yavaşi, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.