Kütahya'da Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenlendi

20.02.2026 12:12  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valiliği tarafından Ramazan ayının ilk günü şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına katıldı. Program Göksu Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

(KÜTAHYA)Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valiliği tarafından ramazan ayının ilk günü şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına katıldı. Program Göksu Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna ramazan ayının ilk günü düzenlenen iftar programına katıldı. Göksu Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, birlik ve beraberlik duygularının hissedildiği belirtilirken, il protokolünün şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendiği kaydedildi. Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğu vurgulanarak, bu hatıraya sahip çıkılacağının altı çizildi.

Dualarla başlayan programda ramazan ayının manevi ikliminin hep birlikte paylaşıldığı ifade edildi. Şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığı, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu. Toplumsal dayanışma ve vefa duygularının öne çıktığı iftar programının birlik mesajları ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdiği bildirildi.

Programa; Kütahya Vali Vekili Burhanettin Yavaşi, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Kaynak: ANKA

Kütahya Valiliği, Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Kütahya, Güncel, Göksu, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:01:33. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.