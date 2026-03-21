Kütahya\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesindeki mesire alanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince il merkezinde yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Altıntaş ilçesindeki mesire alanında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlarla R.A. ve E.E. yaralandı. Olaya karışan 4 şüpheli ise otomobille bölgeden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin kaçtığı otomobili takibe alan polis, aracı Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesi'nde durdurdu. Olayda silahı kullandığı iddia edilen M.Ç. ile birlikte kavgaya karışan H.A., T.T. ve M.B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.