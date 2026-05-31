Kütahya\'da Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

KÜTAHYA'da sürücüsünün virajı alamadığı otomobilin şarampole uçup takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kütahya-Kuyusinir yolu 8'inci kilometresinde meydana geldi. Emre Arslan yönetimindeki 43 AFS 084 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki şarampole savrulan otomobil, takla atarak ters döndü. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Emre Arslan ile araçta bulunan Eşref Faruk Akan ve Ahmet Boztepe yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.