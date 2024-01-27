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Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: Araç ve Evde Değerlendirilen Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: Araç ve Evde Değerlendirilen Malzemeler Ele Geçirildi

Kütahya'da yapılan operasyonda, şüpheli H.A'nın kullandığı araçta ve evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 176 sikke, 95 obje, 2 antika tabanca, 7 antika tüfek ve dedektör bulundu. H.A'nın gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kütahya\'da Tarihi Eser Operasyonu: Araç ve Evde Değerlendirilen Malzemeler Ele Geçirildi
27.01.2024 - 14:43,
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Kütahya'da durdurulan araçta ve bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen H.A'nın (62) kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler bulundu.

Şüphelinin Simav ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli ebatlarda 176 sikke, 95 obje, 2 antika tabanca, 7 antika tüfek ve dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve antikacılık yaptığı öğrenilen H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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