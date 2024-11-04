Kütahya\'da TIR Kazası: Ulaşım 1 Saat Kapalı Kalıyor

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KÜTAHYA'da, şoförünün makas attığı iddia edilen TIR refüje girdi. Kazada TIR şoförü yaralanırken, Kütahya- Eskişehir karayolu 1 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Yolda makas attığı öne sürülen Yalçın Kızılyer'in (35) kontrolünü yitirdiği 03 AGA 533 plakalı TIR, yoldan çıkarak refüje girdi. Sürücü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Kızılyer, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapalı kalan Kütahya-Eskişehir kara yolu TIR'ın vinçle çekilmesinin ardından, 1 saat sonra ulaşıma açıldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,