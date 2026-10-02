Kütahya\'da toplu taşıma için Ulaşım Master Planı toplantısına Başkan Kahveci katıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya'da toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amacıyla yürütülen hat optimizasyonu çalışmaları kapsamında "Ulaşım Master Planı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda, mevcut toplu taşıma hatlarının işleyişi ve ulaşım sisteminin geliştirilmesine yönelik öneriler ele alındı.

Hat optimizasyonu çalışmaları kapsamında düzenlenen Ulaşım Master Planı Değerlendirme Toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleşti.

Belediye ile S.S. Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, toplu taşıma hat optimizasyonuna yönelik yürütülen çalışmalar ve hazırlanan değerlendirmeler paylaşıldı.

Ayrıca, mevcut hatların işleyişi ele alınarak, şehir içi toplu taşıma sisteminin daha etkin şekilde hizmet vermesine yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile Ulaştırma Mühendisi M. Melikşah Çakaloğlu tarafından sunum yapıldı. Hat optimizasyonu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verilerek, elde edilen değerlendirmeler paylaşıldı.

Kahveci, şehir içi ulaşımın mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesinin önemine değinerek, toplu taşıma hizmetlerinin daha düzenli ve verimli bir yapıya kavuşturulması amacıyla değerlendirmelerin sürdürüleceğini ifade etti.