Kütahya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'da otomobilin arkadan çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Yusuf A, idaresindeki 34 GEV 113 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunda, önünde seyreden Emin K, yönetimindeki 42 ACK 995 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Emin K. ile araçtaki Mehmet K, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
