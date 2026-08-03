Kütahya'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Kütahya\'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı
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Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı, alkollü sürücülere ceza uygulandı.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

B.B. yönetimindeki 43 ADY 050 plakalı otomobil, Adnan Menderes Caddesi Sanayi Kavşağı'nda E.Y. idaresindeki 43 LU 704 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle E.Y'nin kullandığı otomobil devrildi.

Kazada, iki sürücü yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan kontrolde sürücüler B.B. ile E.Y'nin alkollü olduğu tespit edildi.

İki sürücüye idari para cezası uygulanırken, aday sürücü olduğu belirlenen E.Y'nin sürücü belgesi iptal edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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