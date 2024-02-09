Kütahya'da Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu: 2 Tutuklama

Kütahya\'da Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu: 2 Tutuklama

Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'den Tavşanlı'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine gerçekleştirdikleri operasyonda, araçta yapılan aramada 70 gram sentetik uyuşturucu, 7 adet sentetik hap ve 59 bin 400 lira sahte banknot ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.02.2024 14:51
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bulundukları araçta uyuşturucu ve sahte para ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'den Tavşanlı ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine G.Ö. (31) ve H.G'nin (33) bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çantanın içinde 70 gram sentetik uyuşturucu ile 7 adet sentetik hap ve 59 bin 400 lira sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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