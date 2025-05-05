Kütahya'da Yaşlı ve Engelli Sağlıklı Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Yaşlı ve Engelli Sağlıklı Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yamantürk Yaşlı ve Engelli Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde devam eden düzenleme ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Merkez, yaşlı ve engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına hizmet verecek.

05.05.2025 10:24  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, düzenleme ve bakım çalışmalarının ardından Yamantürk Yaşlı ve Engelli Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek binada devam eden çalışmaları inceledi.

Başkan Kahveci, Hilal Kent Mahallesi'nde belediyeye ait 3 bin 545 metrekarelik alanda yer alan yapının Yaşlı ve Engelli Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak kullanıma sunulması için sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi. Kahveci'ye incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öziltürk ve ilgili birim yetkilileri eşlik etti.

Alt kısmında Kütahya 1453 Hilalkent Aile Sağlığı Merkezi bulunan yapıda, özellikle yaşlı ve engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin verilmesi için düzenlemeler yapılıyor.

Sahada yaptığı değerlendirmelerde, son dokunuşların titizlikle sürdürüldüğünü ve yapının en kısa sürede hizmete açılacağını dile getiren Kahveci, "Bu tür yapıları şehrimizin sosyal yaşamına kazandırmak, toplumsal fayda açısından büyük önem taşıyor. Binamızın, yaşlı ve engelli bireylerimizin huzurla vakit geçirebileceği bir merkez olarak hizmet verecek olması bizleri son derece memnun ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Belediye, Kütahya, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Yaşlı ve Engelli Sağlıklı Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:47:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Yaşlı ve Engelli Sağlıklı Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.