Kütahya'da Yaşlı ve Engelli Sağlıklı Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, düzenleme ve bakım çalışmalarının ardından Yamantürk Yaşlı ve Engelli Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek binada devam eden çalışmaları inceledi.

Başkan Kahveci, Hilal Kent Mahallesi'nde belediyeye ait 3 bin 545 metrekarelik alanda yer alan yapının Yaşlı ve Engelli Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak kullanıma sunulması için sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi. Kahveci'ye incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öziltürk ve ilgili birim yetkilileri eşlik etti.

Alt kısmında Kütahya 1453 Hilalkent Aile Sağlığı Merkezi bulunan yapıda, özellikle yaşlı ve engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin verilmesi için düzenlemeler yapılıyor.

Sahada yaptığı değerlendirmelerde, son dokunuşların titizlikle sürdürüldüğünü ve yapının en kısa sürede hizmete açılacağını dile getiren Kahveci, "Bu tür yapıları şehrimizin sosyal yaşamına kazandırmak, toplumsal fayda açısından büyük önem taşıyor. Binamızın, yaşlı ve engelli bireylerimizin huzurla vakit geçirebileceği bir merkez olarak hizmet verecek olması bizleri son derece memnun ediyor" dedi.