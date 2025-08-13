Kütahya'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı

13.08.2025 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 1200 çocuğun katıldığı yaz Kur'an kursları kapanış programında etkinlikler düzenlendi.

Kütahya'da yaz Kur'an kursları kapanış programı il merkezindeki Kur'an kurslarındaki 1200 çocuğun katılımıyla tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirildi.

Öğrencilerin okuduğu dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Musa Işın, yaz Kur'an kursu ile çocukların hem manevi hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlandığını belirtti.

Yaz Kur'an kurslarına katılan çocukları ve ailelerini tebrik eden Işın, şunları kaydetti:

"Değerli velilerimizi, çocuklarımızı ve Kur'an öğreticilerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir fedakarlık yapılıyor. Kıymetli velilerimiz yapılan bu faaliyetlerle çocuklarınızın geleceğini inşa ediyorsunuz. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu yaşlardan itibaren çocuklarımıza gerekli olan ilim ve terbiyeyi vermek gerekiyor. Sizler de bu gayreti gösteriyorsunuz."

Işın, yaz Kur'an kurslarında görev alan Kur'an kursu öğreticileri ile emeği geçenlere de teşekkür etti.

İl Müftüsü İrfan Açık da, çocukların kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, "Sizler, istikbalimizi emanet edeceğimiz en büyük değerlerimizsiniz. Bu yüzden Rabbimizin rızasına ve Peygamber Efendimizin hayatına getirdiği değerlere uygun bir şekilde yetişmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Programda, yaz Kur'an kursu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Öğrenciler ilahiler, hadis ve namaz süreleri okumaları, şiirler, drama performansları ve Kur'an-ı Kerim okumaları gerçekleştirdi.

Geleneksel Karagöz-Hacivat ve Nasrettin Hoca gösterisi de çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Programın sonunda çocuklara pamuk şeker ve dondurma ikram edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale'deki yangınlar tamamen kontrol altında
Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu
TFF’den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba’ya görev TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev

15:42
CHP lideri Özgür Özel: Özlem Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
CHP lideri Özgür Özel: Özlem Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
21:00
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
20:54
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı
Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
20:50
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
20:45
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
20:12
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu
Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
19:50
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı’ya Büyük Tepki
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı'ya Büyük Tepki
19:46
5 maddede ChatGPT’yi güvenli kullanma önerisi
5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi
19:39
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 15:54:20. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.