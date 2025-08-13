Kütahya'da yaz Kur'an kursları kapanış programı il merkezindeki Kur'an kurslarındaki 1200 çocuğun katılımıyla tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirildi.

Öğrencilerin okuduğu dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Musa Işın, yaz Kur'an kursu ile çocukların hem manevi hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlandığını belirtti.

Yaz Kur'an kurslarına katılan çocukları ve ailelerini tebrik eden Işın, şunları kaydetti:

"Değerli velilerimizi, çocuklarımızı ve Kur'an öğreticilerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir fedakarlık yapılıyor. Kıymetli velilerimiz yapılan bu faaliyetlerle çocuklarınızın geleceğini inşa ediyorsunuz. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu yaşlardan itibaren çocuklarımıza gerekli olan ilim ve terbiyeyi vermek gerekiyor. Sizler de bu gayreti gösteriyorsunuz."

Işın, yaz Kur'an kurslarında görev alan Kur'an kursu öğreticileri ile emeği geçenlere de teşekkür etti.

İl Müftüsü İrfan Açık da, çocukların kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, "Sizler, istikbalimizi emanet edeceğimiz en büyük değerlerimizsiniz. Bu yüzden Rabbimizin rızasına ve Peygamber Efendimizin hayatına getirdiği değerlere uygun bir şekilde yetişmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Programda, yaz Kur'an kursu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Öğrenciler ilahiler, hadis ve namaz süreleri okumaları, şiirler, drama performansları ve Kur'an-ı Kerim okumaları gerçekleştirdi.

Geleneksel Karagöz-Hacivat ve Nasrettin Hoca gösterisi de çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Programın sonunda çocuklara pamuk şeker ve dondurma ikram edildi.