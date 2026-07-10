Kütahya'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı

Kütahya\'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı
10.07.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Zafertepe 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi, sağlık hizmetleri güçleniyor.

Kütahya'da, Zafertepe Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) hizmet verecek Zafertepe 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İş insanlarının destekleriyle yapımı tamamlanan istasyonun açılış töreninde konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, devletin sağlık yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerin katkılarının da kentteki sağlık hizmetlerinin gelişmesine önemli destek sağladığını söyledi.

Işın, Kütahya'nın sağlık alanında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ve kentte tedavi imkanlarının geliştiğini ifade ederek, şehir hastanesi, fizik tedavi merkezleri ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinin sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

İstasyonun yapımına katkı sağlayan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ile destek veren iş insanlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Işın, Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

"Amacımız vatandaşımıza en güzel hizmeti sunabilmek"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da vatandaşların sağlık hizmetine en hızlı şekilde ulaşabilmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

OSB'de meydana gelebilecek olası kazalara ve Zafertepe bölgesindeki ihtiyaçlara bu istasyon sayesinde daha hızlı müdahale edileceğini dile getiren Bayırcı, şunları kaydetti:

"Amacımız vatandaşımıza en güzel hizmeti sunabilmek. Yapılan çalışmalarla şu anda Kütahya'mızda rahatsızlık yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 96'nın üzerindeki kısmı tedavilerini bizzat kentimizin sınırları içerisinde alabiliyor. Şehrimizin bu yakasında yapılması planlanan 500 yataklı yeni hastanemizle ilgili de Sağlık Bakanlığımız nezdinde proje ihalesi girişimlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor."

İl Sağlık Müdürü Ensar Durmuş ise Kütahya genelinde 500'ü acil sağlık hizmetlerinde görev yapan toplam 8 bin 600 sağlık personeli bulunduğunu söyledi.

Kentte hizmet veren 30 acil sağlık istasyonunun geçen yıl yaklaşık 55 bin vakaya müdahale ettiğini aktaran Durmuş, bunların 25 bininin il merkezindeki 10 istasyon tarafından karşılandığını belirtti.

Durmuş, Sağlık Bakanlığının hedefleri doğrultusunda şehir merkezinde ilk 10, kırsalda ise ilk 30 dakika içinde vakalara ulaşılması gerektiğini anımsatarak, Kütahya'nın bu hedeflere yüzde 95'in üzerinde başarı oranıyla ulaştığını ifade etti.

Daha önce Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerleşkesinde geçici olarak hizmet veren istasyonun, OSB yönetimince tahsis edilen yeni binaya taşındığını kaydeden Durmuş, hizmetlerin artık modern tesisinde sürdürüleceğini söyledi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da merkezin hem iş dünyasının iş sağlığı ve güvenliği hem de şehrin büyük mahallelerinden Zafertepe halkı için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Tesisin teknik detaylarına değinen Eskioğlu, "Yaklaşık 700 metrekare arsa üzerinde 160 metrekare taban oturumu olan, 5 oda ve bir ambulans garajından oluşan modern bir tesisi Sağlık Bakanlığımızın onaylı projesiyle kazandırdık. Sanayiciler olarak şehrimize bu tür eserleri kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zafertepe 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Vali Musa Işın ve beraberindekiler, istasyon binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

112 Acil Sağlık, Yerel Haberler, Kütahya, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
İspanyollar duyurdu: Mourinho’dan Arda’ya dev güzellik İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik
AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Beşiktaş’tan gönderilen Jota Silva’nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı

15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 16:33:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.