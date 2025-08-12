Kütahya'da, yüzmek için su birikintisine giren 26 yaşındaki kişi, boğuldu.
Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Ilıca Soğukçeşme köyü yakınlarındaki Şelale mevkisinde bulunan su birikintisine yüzmek için giren Fahrettin Çelen'in, suyun yüzeyine çıkmaması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
AFAD'a bağlı dalgıç ekibi tarafından suda yapılan aramada, yaklaşık 2,5 metre derinlikten çıkarılan Çelen'in cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Yüzme İçin Girdiği Su Birikintisinde Boğuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?