Kütahya'da Zincirleme Kaza: İki Yaralı

Kaza, Tavşanlı caddesinde meydana geldi. R.A. kullandığı 16 GU 169 plakalı otomobil, kavşakta G.S. idaresindeki 43 ADJ 663 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri R.A. ve G.S. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ve Domaniç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),