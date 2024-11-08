Kütahya'daki Yangın İncelendi

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Kütahya Valisi, 7 ev ve 4 hayvan barınağının kül olduğu köyde incelemelerde bulundu

KÜTAHYA - Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde meydana gelen yangınla ilgili incelemelerde bulundu. Yangının, bahçeye dökülen soba külü sonucu başladığı bildirildi.

Işın, olayda 5 adet metruk ev, 2 adet oturulan ev ve 4 adet hayvan barınağının yangında zarar gördüğü, evlerin daha önce tahliye edilmesi nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığı ifade etti.

Işın, "Yangın, bölgedeki itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı ve söndürüldü" dedi.

Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ve protokol üyeleriyle birlikte yangın alanında yaptığı incelemelerin ardından yetkililerden bilgi alarak, gerekli önlemlerin alınması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Işın, yaşanan olayın ardından Kızılçukur köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve her türlü destek için ilgili kurumların hazır olduğunu vurguladı.