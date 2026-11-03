Kütahya Fuatpaşa Ortaokulu\'nda 100 üniteye yakın kan bağışı hedeflendi

KÜTAHYA (AA) – Kütahya Fuatpaşa Ortaokulu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Kan Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğretmenler ve veliler yoğun katılım gösterdi.

Toplumsal sorumluluk bilincini artırmak ve öğrencilere yardımlaşma kültürünü aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, velileri kan bağışında bulunan çocuklara özel madalyalar ile futbol ve voleybol topları hediye edildi.

Akşam saatlerine kadar sürecek kampanyada bağış akışı aralıksız devam etti.

Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, Kütahya halkının ve okul camiasının gösterdiği duyarlılıktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kampanyamıza gösterilen ilgi beklentimizin çok üzerindeydi. Yoğun katılımın yaşandığı organizasyon sonucunda 100 üniteye yakın kan bağışı toplamayı hedefliyoruz. Destek veren herkese yürekten teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Fuatpaşa Ortaokulu idaresi de eğitimin sınıf duvarlarıyla sınırlı olmadığını, toplumsal dayanışmaya öncülük etmenin okul kültürünün temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Okul yönetimi, gelecekte de bu tür toplumsal fayda odaklı projelere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini bildirdi.