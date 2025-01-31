Kütahya Hastanelerinin Yangın Güvenliği Sorunu

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(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınını hatırlatarak Kütahya'daki hastanelerin durumunu gündeme getirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Yoncalı Fizik Tedavi Hastanesi'nin yangın ruhsatı var mıdır" diye soran Aksaz Şahbaz, "Bir yangın anında hemen söndürme için olması gereken sprinkler yağmurlama yangın söndürme sisteminin olmadığını biliyoruz. Yağmurlama yangın söndürme sistemi olmayan bir hastanenin yangın ruhsatı olması da düşünülemez" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun Kütahya ziyareti öncesinde yazılı açıklama yaptı. Kentin sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çeken Şahbaz, eksiklerin bir an önce tamamlanmasını isteyerek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Şahbaz, şunları kaydetti:

"Tek olan MR cihazı nedeniyle çok ileri tarihe MR randevusu verilmektedir"

"Koruyucu Sağlık Hizmetleri toplumun yaşam kalitesinin korunması ve sağlıklı kalması için çok önemlidir. Bir ekip halinde güçlü bir altyapı ile hizmet veren sağlık ocağı sisteminden sonra aile hekimliği sisteminde ekip çalışması ortadan kalkmış ve koruyucu ve 1. basamak sağlık hizmetlerinin kalitesinde düşüş meydana gelmiştir. Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve niteliğinin artırılması Kütahya'da sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği ve niteliğini de artıracaktır. Kütahya'da halkımız özellikle belli branşlarda doktor randevusu bulmakta sorun yaşamaktadır. Tek olan MR cihazı nedeniyle çok ileri tarihe MR randevusu verilmektedir. Geç verilen muayene ve ameliyat randevuları hastalarımızın sağlığını olumsuz etkilemektedir.

"Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi ayrılmalıdır"

İkinci basamak hizmet hastanesi bulunmamaktadır. Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi olarak mevcut bulunan her iki hastane de Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı afiliye hastane olarak, eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde çalışmaktadır. Gerek katkı payları ile, gerekse yönetim zorluğu nedeniyle her iki hastanenin de afiliye hastane olarak hizmet vermesi halkı mağdur etmekte ve hekimlerin çalışma barışını bozarak hizmet sunumunda niteliği düşürmektedir. Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi ayrılmalıdır. Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi, eğitim araştırma hastanesi olarak korunmalı, Kütahya Şehir Hastanesi, hizmet hastanesi olmalıdır. Şehir Hastanesi'ne hizmet hastanesi olarak uzman ve nitelikli uzman, sağlık çalışanı ataması yapılarak şehrimizdeki hekim ve sağlık çalışanı kadrosu, dolayısıyla sağlık hizmetleri güçlendirilmelidir.

"Genel Cerrahi uzmanı ataması yapılmalı"

Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi uzmanı bulunmadığı için ambulanslar acile travma hastası götürmüyorlar ve hastanede bulunan akademik kadrolar, uzman hekimler operasyon yapamıyor, hastane hizmet kapasitesini kullanamıyor durumda kalmaktadır. Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı ataması yapılarak cerrahi kadro tamamlanmalı ve hastane tam kapasite ile çalışabilmelidir.

"Hastanelerin yangın ruhsatı var mı"

Hepimizi derin üzüntüye boğan Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında onlarca insanımızı kurban verdik. Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Yoncalı Fizik Tedavi Hastanesi'nin yangın ruhsatı var mıdır? Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aynı acıyı yaşamamak için yangın merdivenleri yeterli midir? Bir yangın anında hemen söndürme için olması gereken sprinkler yağmurlama yangın söndürme siteminin olmadığını biliyoruz. Yağmurlama yangın söndürme sistemi olmayan bir hastanenin yangın ruhsatı olması da düşünülemez. Bu durumda Kartalkaya'daki acı kaderi Kütahya'da yaşamamak için Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Yoncalı Fizik Tedavi Hastanesinde yangın söndürme sistemi bir an önce kurulmalıdır.

"Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi yıkılmak isteniyor"

Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesinin internet sitesinde bulunan tarihçesinde 'Artan yoğun hasta talebini karşılamak amacıyla 1998 yılında 345 yataklı ek hastane binasının temeli atılmış olup 2008 yılında tamamlanarak temmuz ayı başında da taşınma işlemi tamamlanmıştır' cümlesi yer almaktadır. 2008 yılında inşası tamamlanarak hizmete açılan Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi binası, Şehir Hastanesine menfaat sağlamak amacıyla hastaneden karot örnekleri alınması ile birlikte binanın yıkılmak istendiği duyumları alınmaktadır. Henüz 17 yıl önce inşası tamamlanan ve 400 civarında yatağı bulunan hastaneyi uzun süredir yıkma planlarının yapıldığını biliyoruz. Kamunun malı olan ve PET CT ve kanser hastalığı tedavisinde kullanılan radyasyon onkolojisi cihazı LİNAK gibi pahalı cihazları, bölgenin en büyük toksikoloji laboratuvarı ve güçlü altyapısı ile Kütahya halkına hizmet veren Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya'nın sağlık hizmetine ulaşmasında yaşamsal önemdedir. Daha Şehir Hastanesi inşa edilirken yıkılacağı ifade edilen 17 yıllık Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılamaz.

"Şehir Hastanesi'nde çalışanlar uzun süredir ücretlerini alamamaktadır"

Şehir Hastanesi'nde çalışanlar uzun süredir ücretlerini alamamaktadır. Sağlıkta özelleştirme ile birlikte pek çok alt taşeron katmanı ile hizmet verilen taşeron sisteminde çalışanlar emeğinin karşılığını alamadığı gibi, uzun süre ödenmeyen maaşları nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır. Şehir Hastanesinde görev yapan yardımcı sağlık çalışanlarının 4-5 aydır maaş alamadıkları ifade edilmektedir. Sağlık hizmetinin niteliğini düşüren ve çalışma barışını, huzurunu bozan bu durum düzeltilmeli maaş ödemeleri bir an önce yapılmalıdır.

"Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi şu anda sağlık kurulu raporu verilememektedir"

Sağlık Kurulu Raporları gecikmektedir. Sağlık Kurulu için şu anda 15 gün sonraya randevu verilirken, askerlik sevkleri ile birlikte önümüzdeki aylarda bu süre bir aya kadar uzaması gündeme gelecektir. Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi hastanesinde şu anda sağlık kurulu raporu verilememektedir. Eksikler tamamlanarak sağlık kurulu raporları bu hastaneden de verilebilmelidir. Halkımız hastanelerde COVİD testi yaptıramıyor. COVİD bulguları yaşayan ve testi yaptırmak isteyen vatandaşlarımıza test yapılmamakta ve enfeksiyon uzmanı isteği ile yapılabilir denilerek teste ulaşım engellenmektedir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya İlimizde de COVİD testlerinin yaygın olarak yapılması ve hastaların bilinerek tedbir alınması gerekmektedir."