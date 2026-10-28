Kütahya merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında 62 şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 76 şüpheliden 62'si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu belirlendi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 23 Ekim'de aralarında örgüt lideri, örgüt yöneticisi ve örgüt üyesi olduğu belirlenen 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kütahya'nın yanı sıra Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir'de eş zamanlı baskınlarda 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 ayrı yasa dışı bahis yapılanmasında organize şekilde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinde haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 2'sinin örgüt lideri konumunda bulunduğu, 13 şüphelinin örgüt yöneticisi olduğu, 17 şüphelinin örgüt üyesi olduğu, 52 şüphelinin ise banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu belirlendi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen 76 şüpheliden 62'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu. Soruşturma sürüyor.