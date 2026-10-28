Kütahya merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında 62 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında 62 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında 62 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 5 ilde gözaltına alınan 76 şüpheliden 62'si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu belirlendi.

KÜTAHYA merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 76 şüpheliden 62'si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu belirlendi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 23 Ekim'de aralarında örgüt lideri, örgüt yöneticisi ve örgüt üyesi olduğu belirlenen 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kütahya'nın yanı sıra Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir'de eş zamanlı baskınlarda 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 ayrı yasa dışı bahis yapılanmasında organize şekilde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinde haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 2'sinin örgüt lideri konumunda bulunduğu, 13 şüphelinin örgüt yöneticisi olduğu, 17 şüphelinin örgüt üyesi olduğu, 52 şüphelinin ise banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu belirlendi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen 76 şüpheliden 62'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaKütahyaGüncelBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet’in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet'in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 13:05:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Kütahya merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında 62 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android