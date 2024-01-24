Kütahya Müftülüğü, öğrencilere yönelik Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı düzenliyor

Kütahya Müftülüğü, yarı yıl tatili nedeniyle öğrencilere yönelik eğitimlerin ve sosyal faaliyetlerin yapılacağı "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" düzenledi.

Öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla düzenlenen kamp kapsamında ortaokul öğrenimi gören erkek öğrencilere müftülük bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde, ortaokul kız öğrenciler için ise Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nde dersler ve etkinlikler verilecek.

Kütahya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya Müftülüğü olarak yarıyıl tatiline giren öğrencilerin tatillerin en güzel ve verimli şekilde geçirebilmeleri için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Farklı yaş grupları için kamp planladıklarını belirten Karaman, şöyle konuştu:

"Kampımıza katılan öğrencilerimiz için müftülük bünyesindeki hocalarımızı görevlendirdik. Hocalarımız çocuklarımıza ibadet, itikat, ahlak, siyer, Kur'an-ı Kerim, tecvit ve bazı güncel konular hakkında dersler vermeye başladı. Bizim üzerimize düşen görevlerden bir tanesi de din hizmetlerini gençlerimize en güzel şekilde tanıtmak. Çocuklarımızı camilerle tanıştırmak, namaza alıştırmak. Temel dini bilgileri çocuklarımıza vermek. Bu konuda alanında uzman hocalarımız çocuklarımıza bu konularda dersler verecek."

Karaman, sinema, film okumaları, futbol, kamp oyunları, bilgi yarışmaları, dini ilimler atölyesi, maneviyat istasyonları ve kültür gezileri gibi birçok etkinliğin de kamp kapsamında yapılacağını sözlerine ekledi.