Kütahya OSB İtfaiye Binası Hizmete Girdi

26.03.2026 14:25
Kütahya OSB'de tamamlanan İtfaiye Hizmet Binası açılış töreniyle hizmete alındı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı tamamlanan İtfaiye Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Vali Musa Işın, açılışta yaptığı konuşmada, organize sanayi bölgelerinde üretim güvenliğinin korunması için itfaiye teşkilatının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yangın ve benzeri afetlere karşı önceden tedbir alınmasının zorunluluğuna dikkati çeken Işın, şunları kaydetti:

"Artık hiçbir şeyi kendi haline, tesadüfe bırakamayız. 'Bundan bir şey olmaz' diyemeyiz; her türlü tedbiri almak zorundayız. İtfaiye gerçekten önemli bir hizmettir. Bugüne kadar çok ciddi bir olay yaşamadık ama bu tesisin yapılmamış olması bir eksiklikti. Bu çalışmanın diğer organize sanayi bölgelerine de örnek olmasını temenni ediyorum. Hem işçi hem iş güvenliği hem de tesislerin korunması açısından burası çok değerli bir yatırımdır."

Geçtiğimiz yıl OSB içerisindeki bir fabrikada çıkan yangını hatırlatan Işın, binanın hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise Kütahya OSB'nin düzenli yapısına vurgu yaparak, "Burada binlerce insana ekmek veriyorsunuz, binlerce insan sayenizde meslek sahibi oluyor. Üretimine üretim katan, fabrikasını büyütme gayesinde olan tüm sanayicilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da profesyonel bir itfaiye birliği oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Erken müdahalenin öneminin bilincindeyiz. Umarım kullanmak zorunda kalmayız ancak bu birim sadece OSB'ye değil, ihtiyaç halinde tüm şehrimize hizmet verecek teknik kapasitededir." diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Işın ve protokol üyeleri, hizmet binasında incelemelerde bulunarak teknik donanım ve müdahale kapasitesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

14:21
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı iddiası: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı iddiası: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
13:26
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
