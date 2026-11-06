Kütahya Otogarında kan bağışı kampanyasında yaklaşık 300 bağışçı hedeflendi - Son Dakika
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Kütahya Otogarında kan bağışı kampanyasında yaklaşık 300 bağışçı hedeflendi

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Kütahya Otogarında kan bağışı kampanyasında yaklaşık 300 bağışçı hedeflendi
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Türk Kızılay Kütahya Şubesi, Kütahya Otogar yönetimi ve Kütahya Ülkü Ocakları işbirliğinde otogarda '1 Kan 3 Hayat' temalı kan bağışı kampanyası düzenlendi. Gün boyu süren etkinliğe vatandaşlar ve kurum temsilcileri katılırken, yaklaşık 300 bağışçıya ulaşılması hedeflendi.

Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Türk Kızılay, "1 Kan 3 Hayat" temasıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılay Kütahya Şubesi, Kütahya Otogar yönetimi ve Kütahya Ülkü Ocakları işbirliğinde düzenlenen kampanyaya vatandaşların yanı sıra çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin de kan bağışında bulunduğu etkinlikte, yaklaşık 300 bağışçıya ulaşılması hedeflendi.

Otogarda gün boyunca düzenlenen kampanyada kan bağışının önemine dikkati çekildi.

Kaynak: AA
KızılayKütahyaSağlıkGüncelSon Dakika

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