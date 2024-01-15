 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya Valisi Musa Işın, Çalışan Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Valisi Musa Işın, Çalışan Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Işın, gazetecilerin sorumluluğunun büyük önem taşıdığını vurgulayarak, özgür bir basının demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu belirtti. Işın, gazetecilerin halkın gerçek ve doğru haberi alması için önemli bir görev üstlendiğini ifade etti ve gazetecilik mesleğinin değerini ve sorumluluğunu vurguladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Çalışan Gazetecilerle Bir Araya Geldi
15.01.2024 - 14:06,
Abone Ol

Kütahya Valisi Musa Işın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Işın, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda gazetecilerin sorumluluğu büyük önemli bir mesleği yaptığını söyledi.

Demokrasinin olmazsa olmaz kaidelerinden birisinin de özgür bir basının olması olduğunu belirten Işın, "Sizin üzerinizden halkımız bilgileniyor, doğru haberleri almaya çalışıyor. Aynı zamanda size böyle bir mesuliyet yükleniyor. Halkın gerçek ve doğru haberi alması için sizlere önemli bir görev düşüyor. Göreviniz hem çok değerli ve kıymetlidir, hem de sorumluluğunuz çok fazladır. Bu dengeyi muhafaza etmek gerekiyor. Aslında bizim yaptığımız işi farklı bir boyutuyla siz yapıyorsunuz." diye konuştu.

Işın, toplantıda, gazetecilerin kent gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kütahya Belediyesi, Gazeteciler Günü, Kütahya Valiliği, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya Valisi Musa Işın, Çalışan Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika


15:16
Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04
Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37
Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30
Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25
Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:07
3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
14:06
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
13:58
Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı

Son Dakika
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25 Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:06 Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
14:07 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
13:58 Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55 Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50 Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 15:30:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya Valisi Musa Işın, Çalışan Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement