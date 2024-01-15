Kütahya Valisi Musa Işın, Çalışan Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Işın, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda gazetecilerin sorumluluğu büyük önemli bir mesleği yaptığını söyledi.

Demokrasinin olmazsa olmaz kaidelerinden birisinin de özgür bir basının olması olduğunu belirten Işın, "Sizin üzerinizden halkımız bilgileniyor, doğru haberleri almaya çalışıyor. Aynı zamanda size böyle bir mesuliyet yükleniyor. Halkın gerçek ve doğru haberi alması için sizlere önemli bir görev düşüyor. Göreviniz hem çok değerli ve kıymetlidir, hem de sorumluluğunuz çok fazladır. Bu dengeyi muhafaza etmek gerekiyor. Aslında bizim yaptığımız işi farklı bir boyutuyla siz yapıyorsunuz." diye konuştu.

Işın, toplantıda, gazetecilerin kent gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.