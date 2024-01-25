Kütahya Valisi Musa Işın, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Kütahya Valisi Musa Işın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Işın, ajansın Kütahya bürosunda, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek" fotoğrafını seçen Işın, "Çevre-yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü", "Spor" kategorisinde ise Özgür Tiran'ın "Pehlivan adayları" karelerine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" fotoğrafını oylayan Işın, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" karesini seçti.

Vali Musa Işın, her biri ayrı bir anlam ifade eden fotoğrafları çeken AA foto muhabirleri ile muhabirlerini tebrik etti.

AA'nın dünyanın dört bir tarafında çektiği görsellerin büyük önem taşıdığını belirten Işın, "Ben de tercihimi kullanırken daha çok toplumsal olaylarda halkımızın dikkatini çekebilecek fotoğraflar seçtim. Gazze'de çekilen tüm fotoğraflar gerçekten çok yaralayıcı, ciğerparelerimiz parçalanıyor. Çaresizliğin vermiş olduğu büyük bir ıstırap içerisindeyiz. Onlar için sadece dua edebiliyoruz." diye konuştu.